«استفزاز لبكين».. واشنطن تعيد حاملات الطائرات إلى بحر الصين الجنوبي

أعادت القوات الأمريكية بعض سفنها الحربية وحاملات الطائرات إلى بحر الصين الجنوبي، تمهيدا لمنع الصين من التفكير في احتلال جزيرة تايوان في ظل الأوضاع العالمية السيئة، في نبأ عاجل قناة «العربية» الإخبارية.

وحذرت الصين الولايات المتحدة من القيام بمثل تلك الأفعال، موضحة أنها تثير المزيد من التوترات في المنطقة. ووصفت بكين إعادة حاملات الطائرات والسفن الحربية بـ«استعراض العضلات».

وتأتي تلك الإجراءات في ظل إعلان وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، أنه منذ اليوم الذي شنت فيه روسيا غزوها العسكري، ازدادت مخاوفه للتعرض لغزو مماثل من قبل الصين.

الصين تعمل على تطوير منظمة الصورايخ المضادة لحاملات الطائرات

في وقت سابق، كانت بكين تعمل على تطوير منظومة الصواريخ المضادة لحاملات الطائرات، في ظل استمرار التوترات داخل المنطقة.

وطورت الصين هذا السلاح تحديدا للتصدي لخطر حاملات الطائرات الأمريكية التي حلقت من قبل في مطقة محظور فيها الطيران قد حددتها بكين من قبل.

وازدادت التوترات في المنطقة في الأونة الأخيرة، خاصة بعد طلب وزير الخارجية التايوانية الولايات المتحدة بدعم تايوان بالأسلحة والتبادل العسكري، بالإضافة إلى قيام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوفير الدعم لتايوان وعدم السماح للصين بغزوها.

الولايات المتحدة تخشى من العلاقات الوثيقة بين الصين وروسيا

وتخشى الولايات المتحدة من العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين التي قد تشجع الصين للسماح بجيشها بدخول تايوان وضمها مجددا إلى الصين، خاصة أنه يوجد فرق شاسع بين تايوان والصين في القوة العسكرية.

وتعمل الولايات المتحدة على عدم السماح لبكين من السيطرة على جزيرة تايوان بسبب أهميتها الإسترتيجية، وإن سيطرت الصين عليها تعني قلب ميزان القوى العاليمة في منطقة شرق أسيا.