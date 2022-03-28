خبير: حجم إيفرجيفن يفوق أكبر حاملة طائرات في العالم بمرة ونصف

قال الربان منتصر السكري خبير دولي في مجال النقل البحري، إن حادث جنوح السفينة إيفرجيفن كان استثنائيا، ولم يحدث في التاريخ القديم أو الحديث في النقل البحري على مدار العصور، نظرا لحجم السفينة، التي تعتبر من أكبر الوحدات البحرية العائمة في العالم، طولا وعرضا وارتفاعا، والحمولة التي تستوعبه، إذ أنها أكبر من أكبر حاملة طائرات في العالم بمرة ونصف، ووزنها العائم على سطح المياه يتجاوز نصف مليون طن، وذلك خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة dmc بعنوان «إيفرجيفن.. ستة أيام هزت العالم».

ونتيجة للحادث، فإن المحللين من الصين إلى الأمريكتين، قدروا الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي بالمليارات، وهو ما يعني أن الحادث مثل خطرا داهما، يحوم حول بورصات العالم، والكل عبر نشرات الأخبار، كان يتأمل صورة علوية لسفينة جانحة مملوكة لشركة يابانية.

من جهته قال نيكولاس سلون نائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ البحري: «والآن واحدة من أكبر سفن العالم، تميل مقدمتها إلى الجانب الأيمن من القناة، والسرعة دفعت مقدمتها إلى الانحراف وأغلقت قناة السويس تماما».

وأشار الربان منتصر السكري خبير دولي في مجال النقل البحري، إلى أنه بناءً على هذا الحادث، بدأ العالم في صباح 23 مارس، يهتز، عندما سمع قناة السويس أغلقت تماما في الاتجاهين.