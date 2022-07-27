وزير التموين يوجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية لـ62 جنيها

وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيض سعر طبق ‏البيض إلى 62 جنيها بدلا من 65 جنيها.

طرح كميات كبيرة من أطباق البيض

وأكد أن القرار جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء على المواطن، مشيرا إلى أنه يجرى طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.

تخفيض أسعار طبق البيض لـ62 جنيها

وصرح المتحدث الرسمي، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، بأن الوزير تلقى تقريرا من الشركة القابضة ‏بتخفيض أسعار طبق البيض لـ62 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف التقرير أنه يجرى ضخ كميات مناسبة بكل ‏مجمع استهلاكي طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود في المكان، مؤكدا أن ‏الكميات المتعاقد عليها في ازدياد طبقا لطلب المواطنين أيضا.‏