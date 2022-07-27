وزير التموين يوجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات الاستهلاكية لـ62 جنيها
كتب:
وفاء الصعيدى
06:07 م | الأربعاء 27 يوليو 2022
كرتونة البيض
وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيض سعر طبق البيض إلى 62 جنيها بدلا من 65 جنيها.
طرح كميات كبيرة من أطباق البيض
وأكد أن القرار جاء بعد انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء على المواطن، مشيرا إلى أنه يجرى طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية.
تخفيض أسعار طبق البيض لـ62 جنيها
وصرح المتحدث الرسمي، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، بأن الوزير تلقى تقريرا من الشركة القابضة بتخفيض أسعار طبق البيض لـ62 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.
وأضاف التقرير أنه يجرى ضخ كميات مناسبة بكل مجمع استهلاكي طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود في المكان، مؤكدا أن الكميات المتعاقد عليها في ازدياد طبقا لطلب المواطنين أيضا.