تعرف على أسعار السيارات الجديدة أقل من 200 ألف جنيه.. بينها بروتون

قال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات، إنّ أسعار المركبات الحديثة شهدت ارتفاعًا في جميع دول العالم بسبب أزمة التضخم فضلا عن أزمة الرقائق الإلكترونية واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ارتفاع أسعار السيارات في العالم

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن دول العالم تأثرت بأزمة التضخم وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أولى تلك الدول وفقًا لآخر تقرير أصدره صندوق النقدي الدولي، ما أدى إلى رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي المركزي أمس بنسبة 75 نقطة.

وأكد أن تداعيات جائحة كورونا من بين أسباب ارتفاع أسعار السيارات في العالم فضلا عن زيادة تكلفة الشحن والنقل، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من المركبات الحديثة موديل 2021 و2022، وجاءت على النحو الآتي:

* بروتون ساجا 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Standard. - قوة المحرك الخاص بالسيارة :1300 cc.

- السعر الرسمي المتداول للسيارة في سوق السيارات المحلية: 189 ألف جنيه.

سوق السيارات الجديدة في مصر

* شانجى M50 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الحديثة: 189,000جنيه.

* سوزوكى اسبريسو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول أوبشن.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة: 189,900جنيه.

* لادا جرانتا 2022

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 194,500 جنيه.

أسعار السيارات الحديثة اليوم

* رينو لوجان 2022.

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E1.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة في سوق السيارات: 1600 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 195,000 جنيه.