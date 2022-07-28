السجن 3 سنوات لرئيس نقابة معلمي الجمرك بالإسكندرية لاختلاسه 600 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال البغدادي، بمعاقبة «خ.أ.م» الرئيس السابق لنقابة المعلمين بالجمرك، والمتهم باختلاس مال عام، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامة برد مبلغ 599 ألفا و515 جنيها و20 قرشا، وتغريمه مبلغا مساويا، وعزله من الوظيفة، وإلزامة بالمصاريف الجنائية.

صدر القرار بحضور كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمد حسن منيع، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.

اختلاس مال عام

تعود وقائع القضية، التى تحمل رقم 8926 لسنة 2016، جنايات قسم شرطة الجمرك إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم باختلاس مال عام من محل عمله.

المتهم استولى على 600 ألف جنيه

وتوصلت التحقيقات الي قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 519 ألفا و15 جنيها من حساب نقابة المعلمين في الجمرك، إضافة إلي أخذ مبلغ 80 ألف جنيه، وإيداعها في حسابه الشخصي.

وحُرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها عليه.