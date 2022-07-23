«مصابو الإيدز في عرضة للخطر».. أبرز 15 تصريحا لـ«تاج الدين» عن جدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية بسبب مرض جدري القرود، وفي هذا الصدد أجرى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON.

وفي المداخلة الهاتفية، تطرق مستشار رئيس الجمهورية إلى تفاصيل الحالة الصحية العالمية ذات الصلة بالمرض، والأعراض، وطرق العلاج، حيث تتناول «الوطن» أبرز 15 تصريحا للدكتور محمد عوض تاج الدين.

قد يتحول إلى وباء عالمي

1-جدري القرود قد يتحول هذا المرض إلى وباء عالمي، فالوباء هو مرض ينتشر في العالم ويصيب أكثر من بلد في أكثر من قارة وهو ما يوجد الآن.

2-مرض الجدري مرض قديم جداً وخطير جداً وشديد العدوى ومع تطور اللقاحات في العقود السابقة وفي مصر حتى الثمانينيات أصبح المرض غير موجود واختفى.

3- هناك بعض الحالات في وسط وغرب إفريقيا في المناطق الرطبة، خاصة تلك التي بها احتكاك مباشر مع الحيوانات ووجد فيها حيث وجد بها جدري القرود.

4-جدري القرود له طرق عدة للانتقال والأكثر شيوعاً منها هو انتقال الفيروس من القرود للبشر ثم بين البشر عبر التلامس المباشر.

التعاملات الجنسية غير السليمة تعرض الإنسان للإصابة بالمرض

5- المرض تفشى في أوساط من يتعاملون جنسياً بشكل غير سليم، عبر الاحتكاك غير المعتاد بداية من مرحلة انتقاله من الحيوان إلى البشر ثم التعامل الجنسي عبر الاحتكاك ينتقل من إنسان لآخر.

6-في الإمكان أن يصيب الناس العاديين، خاصة في حالة التعامل الجنسي المزدوج بالإمكان أن ينتشر بين البشر وهذا منبع القلق وأن تزيد الحالات وهو سبب قلق منظمة الصحة العالمية.

7-بالنسبة إلى طرق الانتشار، جزء منه عبر الرذاذ أو عن طريق التلامس المباشر وذلك هو الجزء الأكبر، ويمكن أن تنتقل العدوى من خلال أدوات المريض مثل الفوط والبشاكير والملايات.

8-المريض يشفى بعد عدة أسابيع، والمريض قد يعود طبيعيا بنسبة 100%، لكن قد تحدث وفيات منه، وهو أقل خطورة من المرض الأصلي.

الجديري المائي يصيب الأطفال ويختلف تماما عن الجدري

9-الجديري المائي يصيب الأطفال ويشفون منه وله تطعيمات ضده، لكنه مختلف عن مرض الجدري تماما.

10- مرض الجدري اختفى من العالم وليس له أي تطعيم إلا في بعض الدول، حيث كان التطعيم ضده يمنح الجسم مناعة كاملة صلبة.

11-يُقال إن من لديهم مناعة ضد الجدري سيكون لديهم مناعة ضد مرض جدري القردة.

12-التطعيم الخاص بالجدري الذي يكون مفيدا ضد مرض جدري القردة غير متوفر في العالم، وبعض الدول لديها احتياطي استراتيجي قد تستخدمه، وقد يكسب الجسم مناعة ضد مرض جدري القرود بنسبة 85%.

13-حتى الآن لم ترصد حالة واحدة مصابة بجدري القرود في مصر، ولدينا الآن سياسة واضحة أي حاجة تظهر نعلن عنها فورا لأن الاحتياط والاحتراز والوقاية في منتهى الأهمية.

14-جدري القردة قد يكون قاتلا لا يوجد أي مرض في العالم يكون مضمونا بنسبة 100%.

15-مرضى الإيدز هم الشريحة قد يواجهون خطر مضاعفات المرض بما يؤدي للوفاة على سبيل المثال.