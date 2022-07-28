أقسام ونظام الدراسة بـ«تمريض المنيا».. تشترط اختبارات القدرات

تعد كلية التمريض بجامعة المنيا من الكليات التي يرغب الحاصلون على الثانوية العامة في الالتحاق بها، ويشترط إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للأقسام الـ6 التي تضمها تمريض المنيا وهي: «إدارة التمريض، التمريض النفسي والصحة النفسية، تمريض الأطفال، تمريض الباطني والجراحي، تمريض صحة المجتمع، صحة المرأة والتوليد».

الشهادات التي تقبلها كلية تمريض المنيا

وتشترط كلية التمريض بجامعة المنيا لقبول الطلاب الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للقسم العلمي (علمي علوم) أو على شهادة معادلة لها شريطة حداثة المؤهل على أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الأجنبية الأولى بشرط ألا يقل تقدير النجاح فيها عن 75% ويستثني من ذلك الحاصلين على شهادات المعادلة الأجنبية.

ويجوز قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) بشرط حداثة المؤهل (ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ التخرج) والحصول على مجموع 75% كحد أدنى من مجموع درجات الدبلوم.

كما يتم قبول دبلوم التمريض العام (الثانوية الفنية للتمريض) ويشترط حداثة المؤهل والحصول على مجموع 75% كحد أدني من درجات الدبلوم ويتم قبول الطلاب بالفرقة الأولي بنسبة لا تزيد عن 5% من العدد المقبول وذلك بعد اجتياز امتحان المعادلة في مستوى الثانوية العامة، القسم العلمي.

ويجوز قبول الحاصلين على مؤهل عال ليسانس أو بكالوريوس من كليات أو معاهد أخرى بالفرقة الأولى على أن تكون الثانوية العامة التي حصل عليها من القسم العلمي ويشترط حصول المتقدم على تقدير عام في الدرجة الجامعية لا يقل عن جيد وفقا للأعداد التي يقررها مجلس الكلية وألا يكون قد مضي على حصوله على الدرجة الجامعية أكثر من ثلاث سنوات.

شروط الدراسة بتمريض المنيا

1/ التفرغ الكامل للدراسة.

2/ وإقرار بعدم العمل فى المستشفيات أثناء الدراسة وأثناء السنة التدريبية الإجبارية.

3/ النجاح في الكشف الطبي.

4/ اجتياز اختبارات القبول التي يقررها مجلس الكلية.