اختبارات القدرات شرط أساسي للقبول في معهد أو كلية التمريض بالفيوم

يظل الالتحاق بمعهد أو كلية التمريض بجامعة الفيوم، حُلماً يطارده الكثيرون في تنسيق الجامعات 2022 سواء من طلاب الثانوية العامة، أو طلاب المدراس الفنية للتمريض الذين يرغبون في استكمال تعليمهم وعدم الاكتفاء بالحصول على الشهادة الفنية فقط، لذا يشترط اجتياز اختبار القدرات لجميع الطلاب ليتسنى لهم الالتحاق بما يسعون إليه.

اختبارات قدرات معهد وكلية التمريض

ويتقدم الطلاب الثانوية العامة 2022، للخضوع لاختبارات قدرات كلية ومعهد التمريض في جامعة الفيوم، ضمن تنسيق الجامعات 2022 من خلال خدمة التنسيق الإلكتروني الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الموقع التالي www.tansik.egypt.gov.eg.

موعد الخضوع لاختبارات القدرات

وانطلق موعد اختبارات القدرات اليوم الاثنين، ويستمر لمدة أسبوعين، على أن تنتهي تلك الاختبارات في 6 أغسطس المقبل، وفقاً للجداول التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم يجرى الإعلان عن النتيجة بعدها، حيث لا يحق للطلاب الراسبين في إعادة اختبارات القبول مرة أخرى، ويلجأوا للالتحاق بكليات أو معاهد أخرى لا تشترط الخضوع لاختبارات القدرات.

موعد ظهور نتيجة اختبارات القدرات

وفيما يخص موعد ظهور نتيجة اختبارات القدرات ضمن تنسيق الجامعات 2022، للطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد أو كلية التمريض بجامعة الفيوم، فإنّ الكلية أو المعهد سيتولى بإرسال نتائج الامتحانات مباشرة للطلاب من خلال الصفحة المخصصة للكلية أو المعهد على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتعرف كل طالب على نتيجيته باسمه ورقم جلوسه.

قبول الطلاب المجتازين للاختبارات

وتزود وزارة التعليم والبحث العلمي، موقع التنسيق الالكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الناجحين في اختبارات القبول بكلية أو معهد التمريض بجامعة الفيوم، إضافة إلى نتيجة اختبار القدرات لباقي الكليات التي تشترط خضوع الطلاب لتلك الاختبارات، حتى يتم ترشيح الطالب للكلية أو المعهد الذي اجتاز اختبار القدرات فيه.