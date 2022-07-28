مستشفيات المنيا تفتح أبوابها لعمل مسحات كورونا لمواجهة الموجة السادسة

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، عن وضع خطة لمواجهة الموجة السادسة لفيروس كورونا المستجد، منها تجهيز المستشفيات لعمل مسحات، وإعطاء جرعة معززة لمن هم فوق سن الـ12 عاما.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وناشد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، المواطنين، بعدم التهاون والالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستعرضا مستجدات الموقف الحالي لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا المستجد، مناشداً المواطنين بضرورة التوجه لمراكز اللقاح لأخذ الجرعة المعززة لمن هم فوق سن 12 عاما بالبطاقة الشخصية، إلى جانب التوجه لأي مستشفى لعمل المسحات، مؤكداً على جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظة، وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية.

توقيع الكشف الطبي على 1463 مواطن

وكانت صحة المنيا، نظمت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1463 مواطنا وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت مختلف التخصصات، و تم إجراء الكشف على 186 حالة جراحة، و594 أطفال، و272 باطنة، و63 قلب، و125 نساء، و53 أسنان، و170 جلدية، إلى جانب إجراء 123 تحاليل مختلفة، وعمل 41 حالة موجات صوتية، و11 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ116 مترددا، و6 حالات خلع أسنان، فضلا عن تحويل 14 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، مشيرا إلى تفعيل مديرية الصحة للدور التوعوي من خلال عقد ندوات تثقيف صحي لـ87 مترددا، وتم الاستعانة خلال هذه القافلة بـ10 عيادات متنقلة.