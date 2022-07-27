إصابة 7 أشخاص في اصطدام سيارة ربع نقل بشجرة في المنيا

أصيب 7 أشخاص في حادث سير بمحافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالركاب، بينهم عدد من السيدات، بشجرة على طريق «المحيط»، في مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

اصطدام سيارة بشجرة بطريق «المحيط»

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يتضمن اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالركاب بشجرة على طريق «المحيط»، بالقرب من قرية «جريس»، غرب المركز، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائي والفحص تبين اصطدام السيارة رقم (1469 أ م ن)، ربع نقل، محملة بالركاب، بشجرة على جانب طريق «المحيط»، المتفرع من طريق «مصر - أسوان» الزراعي، عند مدخل قرية «جريس»، وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نقل 7 مصابين لمستشفى المنيا العام

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «فاطمة عبدالحميد»، 22 سنة، و«جميلة عبدالعزيز»، 29 سنة، و«صباح إبراهيم»، 44 سنة، و«خليفة محمد»، 38 سنة، و«سناء سمير»، 51 سنة، و«يحيى محمد»، 17 سنة، و«محمد جاد»، 66 سنة، ويقيمون بقرى متفرقة بمراكز أبوقرقاص وسمالوط وملوي، وترواحت الإصابات بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم، وكسور وجروح بالرأس واشتباه ارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره، وتسير الحركة المرورية بالطريق وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحفظ علي السيارة تحت تصرفها، ومعرفة ظروف وتفاصيل الحادث.