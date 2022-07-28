خلال الساعات الأخيرة، أصبح هناك عمليات بحث كبيرة على رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، بالاسم وبرقم الجلوس، حيث أنه من المنتظر إعلان النتيجة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 رسميا خلال ساعات.

وفي إطار الخدمات المتواصلة التي تقدمها بوابة «الوطن» لطلاب الثانوية الأزهرية، تستعرض خلال السطور التالية رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية

وأعلن الأزهر الشريف، أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، سيتم نشرها من خلال الرابط الإلكتروني، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك بالرقم القومي للطلاب، بمجرد اعتمادها مباشرة من وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2022

- الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع بوابة الأزهر.

- الدخول على رابط النتيجة، هنا.

- يدخل الطالب الرقم القومي بالنسبة للمصريين.

- يدخل الطلاب غير المصريين رقم جوز السفر.

هذا وينتظر خلال الساعات المقبلة، طلاب الثانوية الأزهرية، بكل محافظات الجمهورية، إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول، وذلك بعد أقل من ساعات من إعلان أسماء الطلاب الأوائل، بالشهادة الثانوية الأزهرية 2022، بجميع أقسامها للعام الدراسي 2021/2022، حيث حدد الأزهر الشريف، الحصول على النتيجة من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

هذا ومن المعروف، أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، الذين أدوا امتحانات هذا العام قد بلغ 139 ألف طالب وطالبة بمختلف الأقسام، في حين بلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية المغتربين من خارج مصر، بمعاهد البعوث الإسلامية 539 طالبًا، وقد أدوا الامتحانات بـ605 لجان امتحانية.