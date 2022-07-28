إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي المنيا»

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتحديدًا بالقرب من مدخل المحافظة، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وقوع مصابين.

نقل 6 مصابين إلى مستشفي المنيا العام

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، واشتباه ما بعد الإرتجاج وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وأصيب، مساء أمس، 7 أشخاص، إثر إصطدام سيارة ربع نقل محملة بالركاب وبينهم سيدات، بشجرة بطريق المحيط في مركز أبوقرقاص.

وبانتقال سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائي في أبوقرقاص والفحص تبين إصطدام السيارة رقم «1469 ا م ن» ربع نقل بشجرة على جانب طريق المحيط المتفرع من «مصر - أسوان» الزراعي بمدخل قرية جريس، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من فاطمة عبد الحميد، 22 عاما، وجميلة عبد العزيز 29 عاما، وصباح إبراهيم 44 عاما، وخليفة محمد، 38 عاما، وسناء سمير، 51 عاما، ويحيى محمد، 17 عاما، ومحمد جاد، 66 عاما، ويقيمون بقري متفرقة بمراكز أبوقرقاص وسمالوط وملوي، وترواحت الإصابات بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم وكسور وجروح بالرأس واشتباه إرتجاج، وتم نقلهم لمستسشفي المنيا العام لتلقي العلاج.