عاجل.. إصابة 12 شخصا في حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوي الغربي

تسابق الجميع على العودة إلى قريته وبلاده، قُبيل عيد الأضحى المبارك بساعات قليلة، بعدما أنهوا أعمالهم في محافظتي الجيزة والقاهرة، واستلقوا السيارات الأجرة ليعودوا إلى محافظاتهم؛ ليؤدوا صلاة العيد، ويحتفلوا بذبح الأضاحي وسط أسرهم وعائلاتهم، إلا أنّ السرعة الزائدة حالت دون تحقيق أحلامهم.

وتعرض 12 شخصًا بينهم 4 أطفال لإصابات متنوعة إثر تعرضهم لحادث تصادم بين السيارة، التي يستقلوها وسيارة أخرى، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وأخرى ملاكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحديداً بعد كوبري هوارة باتجاه أسيوط في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

12 مصاباً في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصاً بينهم 4 أطفال، وجميعهم أسر كانت في طريقها إلى مسقط رأسها بمحافظتي بني سويف والمنيا؛ لقضاء عيد الأضحى المبارك وسط أسرهم.

8 سيارات إسعاف للمصابين

وانتقلت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الأشعة والفحوصات تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لهم، حيث تنوعت الإصابات بين بسيطة وخطيرة.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.