إصابة نائبي رئيس مركز أبوقرقاص في حادث تصادم بالمنيا

أُصيب نائبا ئيس مركز أبوقرقاص وسائق في حادث تصادم وقع بين سيارة تابعة لمجلس المدينة وسيارة نصف نقل، على طريق الصعيد الزراعي، بالقرب من قرية «الحواصلية» بالمنيا، صباح اليوم السبت.

تصادم سيارتين على الطريق الزراعي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تابعة لمجلس مدينة أبوقرقاص بأخرى نصف نقل، على طريق الصعيد الزراعي، أمام قرية «الحواصلية» في المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث تصادم بين سياره تابعة لمجلس مدينة أبو قرقاص رقم (1796 ق ن ج) وسيارة نصف نقل رقم (2624 ي ص س)، وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث قيام سائق السيارة النصف نقل بقطع الطريق أمام سيارة مجلس المدينة بشكل مفاجئ.

أسماء المصابين في حادث «الحواصلية» بالمنيا

وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص، منهم نائبا رئيس مركز أبوقرقاص: «عماد محمود أحمد»، 47 سنة، مقيم بـ6 أكتوبر في المنيا، و«محمد عادل عامر»، 46 سنة، مقيم بالمنيا والسائق «منتصر دسوقي عبدالرحمن»، 38 سنة، مقيم بمركز أبوقرقاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.