«القوى العاملة»: تحصيل 10.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 2 مليون و96 ألفاً و319 ريالا سعوديًا، أي ما يوازي 10 ملايين و544 ألفاً و484 جنيها.

متابعة مستحقات العمال

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوي العاملة، أنَّ وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الرسمي أنَّه بمتابعة هذه الشكاوى وما تمّ إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكّد أنَّ المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال يونيو الماضي عن توفير 500 فرص عمل بالداخل، واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 1500.

تسوية 600 شكوى وديًا

وأوضح الملحق العمالي بالرياض، أنَّه تمّ خلال الشهر تسوية 600 شكوى وديًا، وإحالة 250 شكوى للقضاء بإجمالي الشكاوى 850 شكوي، فضلًا عن إجراء 15 زيارة للجهات الحكومية، و10 زيارات لأصحاب الأعمال، و40 لقاءً واجتماعات مع التجمعات العمالية، و3 آلاف استشارة عمالية من إجمالي 3065 زيارة ولقاءً واستشارة.