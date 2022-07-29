أغنية «غلبان» لـ أصالة تتخطى 17 مليون مشاهدة في 3 أسابيع فقط

تصدرت الفنانة أصالة تريند «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعد أن قامت بطرح أغنية «غلبان» على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وتخطت الـ17 مليون و620 ألف مشاهدة في 3 أسابيع فقط.

معلومات عن أغنية غلبان

الأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، و‎توزيع أحمد طارق يحيى، أكورديون وائل النجار، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.

كلمات أغنية غلبان

غلبان أوي غلبان عايش على اللي كان فاكرنا زي زمان

آه غلبان اوي غلبان لا ده فاته وفاته

رميناه بماضيه وحكاياته

ده فاكر دمعنا هنا على خدنا يا تهيؤاته

قررت الفنانة أصالة هذا العام أن تتعاون مع عدد من الملحنين والشعراء على مستوى مختلف، حيث تتعاون مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، على أن تستكمل طرح باقي الألبوم خلال الأيام المقبلة.

وتستعد الفنانة أصالة لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة والذي جاء بعنوان «شايفة فيك»، حيث طرحت شركة روتانا للصوتيات البرومو الأول لألبوم أصالة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه: «أيام قليلة ونسمع جديد أصالة الفن العربي، في ألبوم شايفة فيك».

أولى هذه الأغاني بعنوان فرحة وبس، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان فقدت نفسي، وهي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغاني هي أغنية أنا حرّة، من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان كفوكيم وهي من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان وديا