أوائل الثانوية الأزهرية 2022 في القليوبية.. الطالبات يكتسحن (صور)

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، قائمة أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية على مستوي المحافظة، وضمت 6 طالبات و4 طلاب بنين في القسمين العلمي والأدبي.

وحصلت الطالبة ريهام محمد إسماعيل على المركز الأول على المنطقة، والثالث على مستورى الجمهورية للقسم العلمي.

محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2022

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للطلاب الأوائل، وطلب من الشيخ الدكتور سعيد عبدالغفار رئيس الإدارة المركزية، والشيخ عبد الموجود دسوقي الوكيل الشرعي ، والدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي للمنطقة بتكريم الأوائل وتهنئتهم وأسرهم على التفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في مستقبلهم العلمي والعملي.

قائمة أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالقليوبية

وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في محافظة القليوبية، وفق ما اعلنته الإدارة المركزية للأزهر بالمحافظة، برئاسة الشيخ سعيد عبد الغفار رئيس المنطقة كلا من:

- ريهام محمد إسماعيل متولي، من معهد فتيات طحانوب بشبين القناطر، الأولى على المحافظة والثالثة على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية.

- في المركز الثاني «علمي» الطالب عمر محمود عبد العزيز سليمان، من معهد القناطر الخيرية.

- في المركز الثالث «علمي»، يوسف محمود عبد القادر علي من معهد كفر النخلة.

- في المركز الرابع «علمي»، أحمد فتحي حامد حسن، من معهد كفر النخلة.

- في المركز الخامس «علمي» علي أيمن شلبي إبراهيم، من معهد كفر النخلة.

أما بالنسبة للقسم الأدبي فجاء التريب من الأول للرابع كالتالي:

- دعاء سعيد محمد أبو السعود، من معهد فتيات قليوب.

- شيرين أشرف محمد صالح، من معهد فتيات المنيرة بالقناطر.

- سلمى أحمد مختار محمد، من معهد فتيات حسن أبو بكر بالقناطر.

- أسماء محمد محمود شحات، من معهد فتيات سنديون بقليوب.

- آية ماهر سيد صالح، من معهد فتيات كوم أشفين بقليوب.