«ريهام» الثالثة في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022: مصدقتش نفسي لما عرفت

عبرت ريهام محمد إسماعيل القصاص الثالثة على الجمهورية علمي، الطالبة بمعهد فتيات طحانوب وبينت قرية الكوم الأحمر بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، عن سعادتها كونها ضمن الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، وأنها كانت في انتظار مكالمة شيخ الأزهر الذي يعد مثلها الأعلى، وتتمنى أن تلتحق بكلية الطب البشري.

«ريهام» الثالثة في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وقالت «ريهام» لـ«الوطن»، إن فرحتها لا توصف بعد أن علمت نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، مشيرة إلى أنها حفظت القرآن في سن الثامنة، واختارت هي وشقيقها الأصغر الالتحاق بالأزهر لتعلم علوم الدنيا والدين، وأن القرآن أثر عليها وجعلها من المتفوقين حيث كانت الثانية على المحافظة في الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأكدت أنها كانت تذاكر 8 ساعات يوميًا، وكانت لا تخرج للمنزل إلا للمعهد والدراسة والدروس، وقاطعت وسائل التواصل الإجتماعي واكتفت بالدروس الأون لاين على «يوتيوب» فقط، مشيرة إلى أن تفوقها في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، هو أول خطوة في تحقيق حلمها ورغبة والدها في الالتحاق بكلية الطب البشري.

ووجهت الطالبة، الشكر لووالدها ووالدتها على توفير الجو الملائم للتحصيل والتفوق، وتشجيعها عل ى حفظ القرآن منذ نعومة أظافرها حتى أتمت حفظه في سن الثامنة، ونصحت كل المقبلين على الثانوية الأزهرية والعامة بالمذاكرة من أول ساعة، والحفاظ على الفروض الدينية والصلاة وقراءة القرآن.

والد ريهام: إحساس لا يوصف بتفوقها في الثانوية الأزهرية

وقال محمد إسماعيل، والد ريهام، إنه يعمل موجهًا للغة الألمانية في الإدارة التعليمية بشبين القناطر، واختار التعليم الأزهري لأبنائه حتى يدرسوا ويفوزوا بالدنيا والدين وعلومهما، مشيرًا إلى أن مكالمة شيخ الأزهر تركت لديه إحساسًا لا يوصف، وأن ابنته كانت مفوقة منذ الصغر.

وأوضح الأب أنه بعد صلاة العصر أمس الأربعاء، كانت «ريهام» تشعر بالقلق والتوتر في أثناء انتظارها للنتيجة، ليتفاجئ الجميع بمكالمة شيخ الأزهر وتهنئته، مؤكدًا أن الفضل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في تفوق ابنته، متمنيًا أن يراها طبيبة متفوقة وبارزة.