نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ برقم الجلوس.. رابط مباشر للحصول عليها

بدأت عمليات بحث مكثفة قبل قليل عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ برقم الجلوس، وسط حالة من القلق والشعور بالفرحة لدى الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أنّه سيتم اليوم الإعلان الرسمي للنتيجة، من خلال المؤتمر الصحفي لوكيل شيخ الأزهر الدكتور محمد الضويني، والذي يكشف خلاله نسبة النجاح هذا العام وأسماء العشرة الأوائل من طلاب وطالبات القسم العلمي والأدبي والشعبة الأسلامية.

رابط نتيجة الثانوية الازهرية ٢٠٢٢ برقم الجلوس

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إتاحة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ برقم الجلوس عبر البوابة الرسمية للأزهر الشريف عبر الإنترنت، عقب اعتماد وكيل الأزهر النتيجة نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ومن المقرر أن يعلن تفاصيل النتيجة خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم في الثانية ظهرا بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ برقم الجلوس

يوجد عدة خطوات للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ برقم الجلوس، حيث يدخل الطالب على الصفحة الرئيسية لبوابة الأزهر، ويختار أيقونة نتيجة الشهادة الأزهرية، ثم يضغط على نتائج الامتحانات.

بوابة الأزهر الإلكترونية

ويمكن الاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ برقم الجلوس، بعد الإعلان الرسمي للنتيجة مباشرة، حيث تظهر نتائج جميع الشعب علمي وأدبي وعلوم إسلامية، من خلال رابط نتيجة الثانوية للدور الأول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس من هنا.

أوائل الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أوائل الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بتفوقهم العلمي وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأدى 139 ألف طالب وطالبة أمتحانات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢، بينهم 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، حيث يبلغ طلاب الثانوية الأزهرية في شعبة العلوم الإسلامية 143 ألف طالب.