كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية 2022

قال الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، إنّ اختبارات القدرات بالكلية انطلقت بالفعل صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 27 يوليو، وهي عبارة عن قياس قدرة الطالب واستعداده الفني، وعلى أساسه يتم اختيار الطالب للالتحاق بالكلية، ولا يشترط أن يكون موهوبًا بل لديه استعدادًا لدراسة الفن.

طبيعة اختبارات القدرات بكليات التربية الفنية

وأضاف «حامد» في حواره لـ«الوطن»، أنّ اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية تمر بثلاثة أجزاء، الجزء الأول «النظري» وهو يقيس درجة الطالب من حيث المعلومات الفنية التي لابد من توفرها للمتقدم بالكلية.

وأشار «حامد» إلى أن الطالب يجب أن يمتلك معلومات بسيطة عن مجموعة من المعلومات الفنية مثل الألوان، الفنانين، الأشياء الفنية المحيطة بنا، الجزء الثاني «التصميم الابتكاري» وهي نفس المواد التي أخذها الطالب في المراحل التعليمية السابقة، ولذلك يسهل علي الطالب تخطي هذا الاختبار بسهولة وهو قياس قدرته في تركيب الأشكال مع بعضها البعض.

وأما الجزء الثالث من اختبارات القدرات فيعرف باسم «التعبير الفني»، ويهدف لمعرفة قدرة الطالب على الرسم الذاتي له وليس رسمه منقولة: «نرى هذه النماذج بكثرة، وهي أن الطالب يبدع في نقل رسمة ما بشكل جيد، ولكن ليست لديه المقدرة في ابتكار معين بذاته، ومن خلال هذه الاختبارات يتم قياس درجة الطالب بلائق أو غير لائق».

وأوضح عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، أنه من الممكن أن تكون الخطوط الفنية للطالب المتقدم للكلية أضعف من المطلوب، لذا الاستعداد الفني للمتقدم للكلية شرطًا أساسيًا للالتحاق بها، حتى لا يلتحق الطالب بالكلية ويشعر بالصدمة بعد ذلك، فاختبارات القدرات تكون في المقام الأول لمصلحته.

إجراءات احترازية تتخذها الكلية للوقاية من كورونا

وأشار عميد الكلية إلى أنه منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والمتمثلة في تعقيم القاعات المخصصة لاختبارات القدرات، وارتداء الكمامة أثناء التواجد في الكلية، وتخفيف أعداد الطلاب في لجنة الاختبارات.