قبل اختبار القدرات 2022.. كل ما تريد معرفته عن كلية التربية الفنية

يستعد طلاب الثانوية العامة 2022، لدخول الجامعة واختيار الدراسة بالكليات التي توافق ميولهم ورغباتهم، وتعد كلية التربية الفنية واحدة من الكليات الفنية التي يستعد الطلاب للالتحاق بها من خلال التقدم لاختبارات القدرات، التي بدأت عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي.

وعبر التقرير التالي، تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن كلية التربية الفنية، وأقسام ومدة وطبيعة الدراسة بها.

أقسام كلية التربية الفنية

من جهته، قال الدكتور محمد إسحاق قطب، أستاذ النحت، العميد السابق لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، لـ«الوطن»: إن مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات، ويوجد لدينا كليتان للتربية الفنية في مصر هما:

1- كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

2- كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وهي ثاني كلية حديثة في مصر.

وهناك 6 أقسام علمية للدراسة في كلية التربية الفنية:

1- قسم التصميمات الزخرفية:

معني بدراسة أسس التصميم ونظرياته ومنهجيته ونظريات اللون والنظم البنائية للتصميم، ودراسة الطبيعة والتراث والإعلان التعليمي والكتاب التعليمي والتصميم الرقمي.

2- التعبير المجسم:

يدرس فيه النحت والخزف.

3- الرسم والتصوير:

الرسم من الطبيعة والتشكيل والتعبير بالوسائط المختلفة ودراسة الفن الحديث والمعاصر، وأساليب التجريب في الفن واتجاهاته.

4- الأشغال الفنية والتراث الشعبي:

يدرس فيه فنون الطباعة اليدوية والنسيج اليدوي، وأشغال الخشب والمعادن وفن الحلى والطرق والتفريغ والأشغال الفنية، وأشغال الجلود والأقمشة والخرز والمكرميات والحفر وتشكيل العظم وعمل مكملات الزي والحقائب والإكسسوار.

5- قسم النقد والتذوق:

يدرس فيه تاريخ الفن ونظريات النقد القديمة والحديثة والمعاصرة، وتحليل محتوى الأعمال الفنية.

6- قسم علوم التربية الفنية:

يدرس فيه أصول التربية الفنية الفلسفية، وإعداد برامج التنمية البشرية واقتصاديات التربية الفنية والمشروعات الإبداعية والصغيرة، وعلم نفس التربية الفنية ونظريات التعلم والعلاج بالفن، ورسوم الأطفال تشكيليا وسيكولوجيا وتعليم ذوي القدرات الخاصة، والمناهج وبرامج طرق التدريس ونظرياتها، وكيفيه التدريس وإعداد المناهج والبرامج والوسائل التعليمية، بجانب دراسة التشريح للفنانين والرسم والمنظور الهندسي واللغتين العربية والإنجليزية، ومقرر حقوق الإنسان كمتطلبات كلية وجامعة.