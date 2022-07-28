محمد حماقي يطرح أغنية «أدرينالين» خلال ساعات

كشف المطرب محمد حماقي عن إصدار أغنيته الجديدة عبر قناته الخاصة على «يوتيوب» والتي تحمل اسم «أدرينالين» حيث أعلن عن موعد إصدارها عبر نشر البوستر الخاص بالأغنية من خلال صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلق محمد حماقي على البوستر: «استنوا أغنية أدرينالين الخميس الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقي»، وظهر حماقي وهو يقود سيارة ويرتدى نظارة شمسية.

تعليقات الجمهور على أغنية محمد حماقي

عبر الجمهور عن مدى حماسه واشتياقه لحماقي، فجاءت التعليقات: «إيه المفاجآت غير المتوقعة بالمرة دي»، «أيوة بقي يا قناص هتكسر الدنيا»، «أكيد هتكون جميلة كالعادة»، «شكلها أغنية جامدة أوي»، «حماس حماس أوي»، «أنت كده كده رافع الإدرينالين عندنا».

أخر إصدرات محمد حماقي

وكانت آخر إصدارات محمد حماقي أغنية «جمالها استثنائي» والتي أصدرها من حوالى شهرين وقد تعدت الـ18 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وتربعت على عرش الأكثر مشاهدة بعد طرحها، وكانت من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم.

وكان محمد حماقي قد أحيا أولى حفلاته السبت الماضي على شاطئ «البلايا» بالساحل الشمالي، بحضور عدد من الفنانين، وأشعل الحفل بباقة من مختلف أغانيه «نفسي ابقى جنبه»، «زيها مين، لا ملامة»، «من قلبي بغني»، «م البداية»، «أحلى حاجة فيكي»، «هو دة حبيبي»، « ما بلاش»، «يا ستار»، «لو هتسيب»، «بقيت معاه»، «كان وكان»، و«افتكرت»، وأخر أغنياته «جمالها استثنائى».

وخلال الحفل قدم تحية خاصة للمنتج تامر مرسي قائلا: «رائد في مجال الترفيه وأعماله عظيمه ومش همثل غير معاه»، وحينما انتبه لوجود الفنان أحمد سعد خلال الحفل وجه له تحية قائلا: «أحمد من الأصوات النادرة اللي نفتخر بيها» ودعاه للصعود إلى المسرح.