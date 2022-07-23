محمد حماقي يلتقي جمهوره في الساحل الشمالي اليوم

يستعد الفنان محمد حماقي، مساء اليوم السبت، الموافق 23 يوليو لإحياء حفل غنائي كبير سيلتقي من خلاله بجمهوره في الساحل الشمالي وسط حضور كبير، حيث أن تذاكر الحفل نفذت بشكل شبه كامل .

وسيقدم الفنان محمد حماقي خلال حفله بمدينة الساحل الشمالى عددا كبيرا من أغانيه الخاصة التي يحبها جمهوره بالإضافة إلى تقديم الأغاني التي سيطلبها منه الجمهور وهو على خشبة المسرح.

حفل محمد حماقي في الساحل الشمالي

وكان قد تم طرح التذاكر الخاصة بحفل حماقي والتي جاءت على فئتين الأولى بمبلغ 700 جنيه أما تذكرة الـ vip فبلغت قيمتها مبلغ 1200 جنيه فقط لا غير وبالفعل لاقت إقبالا جماهيريا كبيرا.

يذكر أنه كان هناك أزمة مؤخرا بين الفنان محمد حماقي وحسن شاكوش بسبب أغنية حاجة مستخبية وبنت الجيران، حيث أن الثاني كان قد ظهر في أحد برامج التوك شو وصرح بأن لحن أغنية حاجة مستخبية مسروق من لحن أغنية تركية شهيرة.

أزمة حسن شاكوش ومحمد حماقي

وهو الأمر الذي جعل فريق عمل أغنية حاجة مستخبية يتخذون إجراء قانونيا فورا ضد أغنية بنت الجيران المأخوذ لحنها من أغنية حاجة مستخبية وقفلها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ولهذا السبب اضطر حسن شاكوش إلى تقديم اعتذار عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» لمحمد حماقي ولكل فريق عمل الأغنية قائلا: «طالع عشان أعتذر وأتاسف لأخويا وصديقي الملحن العبقري مدين.. أنا كنت فاهم غلط واتضحلي الحقيقة إن لحن أغنية حاجة مستخبية اللي من إبداعه فعلا مش زي منا كنت معتقد».

وتابع شاكوش قائلا: «عشان كده كان لازم أطلع وأدي الحقوق لأصحابها وأعتذر عن اللي صدر مني.. شكرا ليكم وأتمنى محدش يزعل مني سواء الأستاذ محمد عاطف الشاعر الكبير، أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقي».

ولهذا السبب تقبل فريق عمل أغنية حاجة مستخبية اعتذار شاكوش وتم إعادة الأغنية على يوتيوب مرة أخرى.