أسعار تذاكر حفلة محمد حماقي بالساحل الشمالي.. تصل لـ1200 جنيه

يحيي الفنان محمد حماقي، حفلا غنائيا ضخما، السبت المقبل، الموافق 23 يوليو الجاري، بمنطقة الساحل الشمالي.

وطرحت الشركة المنظمة لحفلة محمد حماقي أسعار التذاكر، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار تذاكر حفلة محمد حماقي

الفئة الأولى: مبلغ 700 جنيه.

الفئة الثانية: 1200 جنيه، وهي سعر تذكرة الـVIP.

ترويج محمد حماقي لحفلته

وكان محمد حماقي، روج للحفلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ نشر صورة الحفلة، وعلق عليها: «حان وقت الصيف! لنبدأ معًا في 23 يوليو في الساحل الشمالي».

إحياء محمد حماقي حفلتين بموسم الصيف

ويعتبر هذا الحفل هو الثاني لـ محمد حماقي في موسم الصيف، إذ من المفترض أن يحيي حفلا غنائيا ضخما في السعودية، على أن يعود فجر الجمعة، استعدادا لحفل الساحل الشمالي.

الجدير بالذكران حفل محمد حماقي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نفدت التذاكر بالكامل ورفع الحفل لافتة «كامل العدد»، وهو الحفل المقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 10 مساءً ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي على مسرح «ليالينا»، ضمن حفلات موسم جدة.