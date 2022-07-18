بعد اعتذار حسن شاكوش لـ محمد حماقي.. تعرف على مصير أغنية بنت الجيران

تصدر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره وتقديم اعتذار خاص للفنان محمد حماقي وكل صناع أغنية حاجة مستخبية الذي اتهمهم بسرقة الأغنية.

وظن البعض بأنه بمجرد تقديم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش اعتذاره لصناع الأغنية سيتم إعادة أغنيته بنت الجيران التي تم حذفها من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مرة أخرى.

مصير بنت الجيران بعد اعتذار حسن شاكوش

ولكن حتى الآن لا تزال أغنية بنت الجيران للثنائي حسن شاكوش وعمر كمال محذوفة من موقع يوتيوب ولم يتم إعادتها مرة أخرى، كما أنه لم يظهر أي من صناع أغنية حاجة مستخبية معلقا على اعتذار شاكوش وهل تم قبوله أم لا.

يذكر أن أزمة أغنية بنت الجيران كانت قد بدأت عندما ظهر حسن شاكوش في أحد برامج التوك شو وعندما سأله المذيع عن أن الأغنية مأخوذة من أغنية حاجة مستخبية التي قدمها الفنان محمد حماقي، فرد شاكوش قائلا إن أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي هى مسروقة من أغنية تركية شهيرة وليست ملكا لهم ولذلك فهو لم يسرق أغاني أحد، وهو الأمر الذي سبب حالة غضب كبيرة من قبل صناع الأغنية وعلى الفور حذفوا أغنية بنت الجيران.

ولذلك ظهر شاكوش عبر صفحته الخاصة واعتذر من خلال منشور قال فيه «مساء الخير أنا طالع عشان أعتذر وأتأسف لأخويا وصديقي الملحن العبقري مدين.. أنا كنت فاهم غلط واتضحلي الحقيقة إن لحن أغنية حاجة مستخبية اللي من إبداعه فعلا مش زي ما أنا كنت معتقد عشان كدة كان لازم أطلع وأدي الحقوق لأصحابها وأعتذر عن اللي صدر مني شكرا ليكم وأتمنى محدش يزعل مني سواء محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقي أشوفكم على خير».