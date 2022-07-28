أسماء الخمسة الأوائل على الشعبة الإسلامية.. مجموعهم يتجاوز 97%

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أسماء الطلاب الخمسة الأوائل على قسم الشعبة الإسلامية، وهم:

- الطالب الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم، منطقة الفيوم الأزهرية «معهد سنورس» على المركز الأول بمجموع درجات 620 «98.41%».

- الطالب أنس باهر السيد مصطفى، منطقة القليوبية الأزهرية «معهد طوخ» على المركز الثاني بمجموع درجات 618 «98.10%».

- الطالب محمد هادي علي أحمد علي، منطقة القاهرة الأزهرية «معهد د. طلعت السيد النموذجي» على المركز الثالث، بمجموع درجات 617 «97.94%».

- الطالب محمد عبدالخالق عبدالفتاح السيد سليمان، منطقة القليوبية الأزهرية «معهد دملو» على المركز الرابع بمجموع درجات 615 «97.62%».

- الطالب عمار أشرف عبدالله صادق عبدالرحمن، منطقة الدقهلية الأزهرية «معهد المنصورة النموذجي، على المركز الخامس بمجموع درجات 614 «97.46%».

إعلان كل تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية

جاء ذلك خلال إعلان وكيل الأزهر كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي نظَّمه المركز الإعلامي للأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، كما بث المركز الإعلامي للأزهر المؤتمر مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور وسائل الإعلام المصرية المختلفة.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى مكالمات هاتفية مساء أمس مع الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022م، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم وتقديره لما بذله أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى هذا التميز والتفوق.

الإمام الأكبر يعرب عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب

وأعرب عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل وغد مشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.