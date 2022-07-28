أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين.. علمي وأدبي

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين للقسمين العلمي والأدبي:

أولا: القسم العلمي

- الطالبة أسيل رائد جمعة بدران، منطقة غزة الأزهرية «معهد فتيات غزة» على المركز الأول بمجموعد درجات 618 «95.08%».

- الطالبة رواء أسعد سعدي صيام، منطقة غزة الأزهرية «معهد فتيات» على المركز الثاني بمجموع درجات 616 «94.77%».

- الطالب كريم محمد عوني أبوزيد، منطقة غزة الأزهرية «معهد غزة» على المركز الثالث بمجموع درجات 615 «94.62%».

- الطالب حمزة جميل محمد نصر الله، منطقة غزة الأزهرية «معهد غزة» على المركز الرابع بمجموع درجات 605 «93.08».

- الطالب عدي رامي صقر الحرازين، منطقة غزة الأزهرية «معهد غزة» على المركز الخامس بمجموع درجات 603 «92.77».

ثانيا: القسم الأدبي

- الطالب محمد بدر الدين حمدان الفيومي، منطقة غزة الأزهرية «معهد غزة» على المركز الأول بمجموع درجات 566 «95.93%».

- الطالب أيمن محمد أحمد الأسطل، منطقة غزة الأزهرية «معهد خان يونس» على المركز الثاني بمجموع درجات 547 «92.71%».

- الطالب محمد رمضان حسن أسدودي، منطقة غزة الأزهرية «معهد غزة» على المركز الثالث بمجموع درجات 544 «92.2%».

- الطالب نادي أحمد محمد شعبان، منطقة غزة الأزهرية «معهد شمال غزة» على المركز الرابع بمجموع درجات 542 «91.86».

- الطالبة ليلى نائل محمد أبوجاسر، منطقة غزة الأزهرية «معهد فتيات شمال غزة» على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 542 «91.86».