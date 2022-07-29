المطاعم السياحية: نستهدف الوصول إلى معدلات إشغال ما قبل كورونا

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن قطاع المطاعم والمنشآت السياحية يستهدف الوصول خلال العام المقبل إلى أرقام الإيرادات ونسب الإشغال التي تم تحقيقها عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وأضاف في تصريح لـ «الوطن»: «رغم ارتفاع نسب الإشغال هذا العام وتحقيق المطاعم هامش ربح جيد مقارنًة بالعامين الماضيين إلا أن المنشآت السياحية لم تحقق ذات المردود الذي حققته قبل الجائحة».

المطاعم تكبدت خسائر كبيرة إبان جائحة كورونا

ونوه «فتحي» إلى أن المطاعم السياحية تكبدت خسائر مالية كبيرة خلال جائحة كورونا حيث تراجع الإقبال بشكل كبير بسبب ظروف الفيروس، وضوابط التشغيل خلال تلك الفترة التي سمحت للمنشآت السياحية باستقبال الرواد بشكل تدريجي بداية من 25% ثم 50% من الطاقة الاستيعابية القصوى للمطاعم إلى أن عادت بعد ذلك المطاعم للعمل بكامل طاقتها.

زيادة نسب إشغال المطاعم بداية من يوم السبت المقبل

وأضاف أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية سترتفع بداية من يوم السبت المقبل، موضحا أنه وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية للسياح العرب فإن نسب إشغال المطاعم خلال شهر أغسطس المقبل ستتجاوز الـ 90% لاسيما بالمطاعم الموجودة بكل من القاهرة والجيزة والساحل الشمالي والإسكندرية.

وأوضح أن المصريين قصدوا المدن الساحلية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ما رفع نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية بكل من الساحل الشمالي والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ وخاصة خلال الإجازات الأسبوعية.

يشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قررت تخفيض رسوم فحص المطاعم والمنشآت السياحية التي تُحصلها الهيئة وفقًا لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ولائحتها التنفيذية وذلك بنسبة 50% وذلك حتى نهاية العام الجاري.