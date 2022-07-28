الفرق المتخصصة تنقل 150 فردا متضررا من السيول في الإمارات

أعلنت إدارة الأزمات الإماراتية أن الفرق المتخصصة نقلت 150 فردا متضررا من السيول، التي ضربت الإمارات، أمس، وتحديدا بالفجيرة ورأس الخيمة، حسبما نقله موقع العربية الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل.

شلل أمام حركة السيارات

وضربت الإمارات المتحدة العربية، أمس، أمطارا غزيرة تسببت في إحداث سيول وأدت إلى غرق الشوارع والتسبب في حالة شلل تام أمام حركة المواطنين والسيارات.

ووجه الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة، بتوجيه فرق للإنقاذ، وتشكيل لجنة لمتابعة ما يحدث وحصر الأضرار الناتجة عن السيول.

وأعلنت شرطة الفجيرة أنه لا يوجد خسائر في الأرواح، وأن الأضرار كانت لبعض السيارات والمباني السكنية.