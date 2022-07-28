مقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية 

لقى شاب مصرعه إثر الاعتداء عليه بالضرب بأسلحة بيضاء والشوم على يد عدد من جيرانه، اليوم الخميس، في مشاجرة نشبت بين العائلتين بدائرة مركز أبوكبير في محافظة الشرقية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والقبض على المتهمين، وتبين أنهم أحد الجيران ووالداه.

إخطار بمقتل شاب في مشاجرة بأبوكبير

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد بورود بلاغ إلى المركز بمصرع شاب يُدعى «وليد ص. ع.»، مقيم بقرية «الحمادين»، مركز أبوكبير، إثر التعدي عليه بأسلحة بيضاء والشوم، خلال مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة.

القبض على 3 متهمين.. شاب ووالديه

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز أبوكبير في الشرقية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وألقت القبض على المتهم ووالده ووالدته، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه والتصريح بالدفن، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.