مصادر تكشف حقيقة ترشح محمد رمضان لجائزة «بيلبورد»: غير صحيح

أعلن الفنان محمد رمضان ترشحه للمنافسة على جائزة بيلبورد، وذلك بعد أن نشر خبرًا من المجلة الموسيقية الأولى في العالم، وعلق عليها قائلًا: «مبسوط بوجود اسمي ضمن المرشحين لجوائز Billboard، ومبسوط أكتر إني سبب لوجود اسم مصر في القائمة»، مضيفًا: «ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان مرشح لجائزة موسيقى نيجيرية

وعلمت «الوطن» من مصادرها أن جوائز مجلة بيلبورد لعام 2022 تم توزيعها، إنما الجائزة التي رُشح لها محمد رمضان هي جائزة نيجيرية بعنوان The Headies وسيتم توزيع جوائزها في مدينة أتلانتا الأمريكية في الرابع من سبتمبر المقبل.

الجائزة النيجيرية دائما ما تعطي جوائزها لأبناء نيجيريا، والمهاجرين النيجيريين في أمريكا، بالإضافة لعدد من دول أفريقيا السمراء، ولكن هذه المرة تم استحداث جائزة لشمال أفريقيا يتنافس فيها كل من: محمد رمضان من مصر، وآمال المثلوثي ولطيفة من تونس ومنال والجرند توتو من المغرب وسولكينج من الجزائر.

لطيفة تنافس محمد رمضان على الجائزة

وأوضحت المصادر أن موقع مجلة بيلبورد نشر خبر الجائزة لكونه موقعا مخصصًا للموسيقى والغناء فى العالم، وليس لكون محمد رمضان مرشحًا لنيل إحدى جوائزه.

يذكر أن الفنان محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا خلال أغنيته الجديدة «تنطيط»، وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.