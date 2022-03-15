بي بي سي: أغاني عمرو دياب تحقق نجاحا ملحوظا في أوروبا

أصدر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تقرير له عن انتشار الأغاني العربية بين أوساط الجمهور والمستمعين الأوروبيين، وتحديدًا الشباب.

وكشف التقرير، أنه في السنوات الأخيرة أصبح من الشائع أن تُسمع أغنيات عربية في حفلات شبابية في دول أوروبية، وتحديدًا بريطانيا التي لا تختلف أجواء حفلاتها عن نظيرتها في مصر، مشيرًا إلى أن سر انتشار الأغاني العربية كـ«تريند» موسيقي خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى خصوصيتها وتميزها الذي لا تجد له مثيلًا في الموسيقى الأوروبية .

وأضاف التقرير، أن تتصدر الموسيقى العربية هذا النوع من موسيقى العالم؛ في الوقت الذي قد يعتبر فيه بعض الشباب العرب، أن سماع الموسيقى الغربية، هو مؤشر على الثقافة والانفتاح على العالم؛ يتباهى شباب أوروبيون بمعرفة أغاني أم كلثوم المدمجة بموسيقى إلكترونية.

بي بي سي يطرح سؤال هل تصبح الموسيقي العربية تريند عالمي جديد

وطرح سؤال بعنوان : «هل تصبح الموسيقى العربية التريند العالمي الجديد؟»، أشارت إلى الدور الكبير الذي لعبته أغاني عمرو دياب في نشر الموسيقى العربية أوروبيا وعالميًا.

أغنية حبيبي يانور العين تحقق نجاحًا ملحوظًا في بريطانيا

وأشار الموقع في بيانه : «في أحد مهرجانات الموسيقى الشهيرة في العاصمة البريطانية، لندن، ووسط مئات الأغاني العالمية، يسمعون أغنية «حبيبي يا نور العين»، إحدى أكثر أغاني الفنان عمرو دياب نجاحًا، تليها أغنية «عيونها» للفنان حميد الشاعري، وتجد مئات من البريطانيين والعرب يتمايلون على هذه الألحان.

عمرو دياب يتعاون مع أنغامي

يذكر أن عمرو دياب قد أعلن منذ أيام قليلة عن تعاونه مع أنغامي، لتكون أعماله الفنية حصرية علي التطبيق الموسيقي المشهور، وقد احتفل بهذا التعاون مؤخرا ، بعرض صورته وصورة أنغامي علي برج خليفة في دبي.