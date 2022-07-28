«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن زيادة بطاقات التموين والفئات المستحقة

زيادة بطاقات التموين، من أكثر عميات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول قرب إقرار مساعدات استثنائية لأصحاب البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة.

زيادة بطاقات التموين

وتجيب «الوطن» في السطور المقبلة، على أبرز التساؤلات حول زيادة بطاقات التموين، والتي تلقتها عبر قرائها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال والتي جاءت وفقًا لتصريحات وزير التموين كالتالي:

ما هي الزيادة المقرر صرفها لأصحاب بطاقات التموين؟

الزيادة سيتم صرفها لمدة 6 أشهر متواصلة، وتنقسم إلى 3 أنواع طبقا لعدد الأسر المدرجة على بطاقة التموين، حيث من المقرر أن تحدد قيمة صرف المساعدات الاستثنائية للبطاقة وفقا للتالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم 3 أسر فأكثر.

ما هي الفئات المستحقة لصرف زيادة بطاقة التموين؟

تشمل الفئات المنتظر إقرار لها صرف زيادات التموين على التالي:

- كل أسرة لديها بطاقة تموين ويقل المعاش الشهري لها عن 2500 جنيه.

- كل أسرة لديها بطاقة تموين ويقل الراتب الشهري لها عن 2700 جنيه.

متى سيتم إقرار زيادة على بطاقة التموين؟

- بعد إقرار مجلس الوزراء رسميا لزيادة الدعم على بطاقات التموين وفقا للموارد المتاحة.

ما هي تكلفة الدعم المخصص لأصحاب بطاقات التموين؟

- إجمالي ما سيتم صرفه من دعم إضافي لأصحاب بطاقات التموين سيكلف الحكومة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر فقط.

كيف سيتم صرف الزيادة المخصصة لأصحاب البطاقات؟

- ستصرف الزيادة في صورة سلع تموينية وليس في صورة دعم نقدي لأصحاب البطاقات.