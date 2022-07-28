محمد حماقي يطرح أغنية أدرينالين (فيديو)

طرح الفنان محمد حماقي، عبر قناته بموقع «يوتيوب»، قبل قليل، أغنيته الجديدة «أدرينالين».

وروج حماقي للأغنية، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «لمسِت إيدي عملت كونتاكت.. الكهربا مسكِت في الشرايين.. زوّدت الأدرينالين، اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى».

حفل محمد حماقي

وأحيا الفنان محمد حماقي، حفلا غنائيا السبت الماضي، على شاطئ «بلايا» بالساحل الشمالي، وحضور «كامل العدد»، ويعد أولى جولات حماقي لصيف 2022 بالساحل الشمالي، وحرص على الحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأسرهم، وبعض أبناء الجالية العربية.

كما أحيا حماقي مؤخرا، عددا من الحفلات الغنائية الضخمة بدول الخليج العربي، ويعد أول مطرب عربي يوقع ألبومه ديجيتال في بث مباشر «لايف»، بمشاركة «حية» لقرابة الـ300 ألف من جمهوره حول العالم، وذلك عبر صفحته على إنستجرام، وهو عدد من المستحيل تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.