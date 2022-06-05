هبة مجدي توجه رسالة للمخرج محمد فاضل: أستاذي الذي تعلّمت منه

استعادت الفنانة هبة مجدي، ذكرياتها عن بداياتها في عالم التمثيل، من خلال نشر صورة لها وهي في فترة المراهقة تعزف على آلة العود، وهو مشهد لها من خلال مسلسل ليل الثعالب، الذي عرض منذ نحو 14 عامًا.

هبة مجدي تعزف على العود

وكتبت هبة مجدي، تعليقًا على الصورة التي نشرتها بـ«إنستجرام»، موجهة من خلالها رسالة للمخرج محمد فاضل، بقولها: المخرج الكبير المبدع أستاذي محمد فاضل، كان ليا الحظ إنى اشتغلت معاه سنة 2006 و2007 اتعلمت واستفدت منه وغنيت ومثلت وعزفت على العود في مسلسل ليل الثعالب.

شاركت في مسلسل ليل الثعالب من إخراج محمد فاضل

مسلسل ليل الثعالب، من إخراج محمد فاضل، تأليف محمد حسن الألفي، بطولة الفنان فاروق الفيشاوي، فردوس عبد الحميد، صلاح رشوان، دنيا عبد العزيز، شيري عادل، عماد رشاد، حاج عبد العظيم، عايدة رياض، جيهان قمري.

وتدور أحداث مسلسل ليل الثعالب، عن المحامية نبيلة شكري وتقوم بدورها فردوس عبد الحميد، وهي امرأة ناجحة تواجه الكثير من التحديات والأزمات بسبب زوجها رجل الأعمال الوصولي متعدد العلاقات النسائية، بخلاف هروب والدها بعد اتهامه بجريمة قتل الأمر الذي يضعها في مأزق اجتماعي يؤثر على مكانتها، في ظل صراع آخر من خلال الراقصة سوسن وتقوم بدورها جيهان قمري، التي تكون في علاقة مع أحد رجال الأعمال والذي يتضح أنه زوج نبيلة المحامية، وتتصاعد الأحداث في إطار من الدراما والإثارة والتشويق.