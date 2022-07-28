«بيع على فترات».. 4 نصائح لتعويض خسارتك في الذهب

قدمت مؤسسة جولد بيليون، المتخصصة في مجال الاستثمار في الذهب، عدة نصائح لمشتري الذهب ممن خسروا أموالهم جرّاء شراء المعدن الأصفر بسعر مرتفع خلال شهر مارس الماضي، قبل أن يتراجع سعره خلال الفترة الأخيرة، بسبب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

وقدمت المؤسسة اليوم الخميس، 4 نصائح للخروج بأقل قدر من الخسائر، حال شراء الذهب بسعر مرتفع، قبل أن يتراجع سعره.

انتظر حتى الارتفاع

أضافت «المؤسسة»، أن من بين هذه النصائح الانتظار لبعض الوقت، قبل التخلص من الذهب مرة أخرى، لأن الاستثمار في الذهب استثمار طويل الأجل، فمن الأفضل انتظار الأحداث والمتغيرات التي تدفع الذهب بالإيجاب، وتساعد استثمارك فيه أن يكون أكثر ربحية.

تخلص منه على فترات ولا تدفع مصنعية

كما نصحت «جولد بيليون» حائزي الذهب، بالبيع على فترات، يقوم خلالها متوسط سعر البيع بخفض حجم الخسارة، إلى جانب الاستثمار في السبائك أو الذهب الكسر، للراغبين في حيازة المعدن الأصفر كاستثمار، وذلك لأن ذهب الزينة مرتفع المصنعية، مقابل السبيكة و بالتالي لا يصلح للاستثمار.

تابع البورصة العالمية

ونصحت المؤسسة بمتابعة البورصة العالمية، أو الاستعانة بالمختصين في استشارات البورصة العالمية وبورصة الذهب، حال عدم امتلاك خبرة كافية، وذلك لمعرفة توقعات ارتفاع السعر أو انخفاضه عالميا ومحليا.

وتكبد حائزو الذهب خسائر كبيرة منذ مارس الماضي، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1095 جنيه لأول مرة في تاريخه مارس الماضي، تأثراً بالبورصات العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يتراجع السعر إلى ما دون 1000 جنيه في الآونة الأخيرة، وهو ما عزاه البعض إلى «تلاعب بعض التجار».

وكان سعر الأوقية قد بلغ حدود 2070 دولار بعد أيام من اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، قبل أن تتراجع إلى مستوى 1750 دولار عالميًا، وسط توقعات بالهبوط إلى 1610 دولار في العقود الآجلة خلال عام.

يذكر أن أسعار الذهب الآن وصل إلى 1749 دولار أمريكي للأوقية، وسجل عيار 21 من الذهب 998 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 24 من الذهب 1140.5 جنيه، وسعر عيار 18 هو 855.5 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 14 في آخر تحديث 667 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 7984 جنيها، بحسب بيان شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.