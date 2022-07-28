ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في شهر: سعر الأوقية وصل لـ1752 دولارا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بقوة كبيرة خلال الوقت الحالي، ليقترب من أعلى مستوى له خلال شهر، إذ ارتفع بأكثر من 35 دولارًا وصولًا إلى مستويات الـ1752 دولارًا للأوقية بزيادة تقترب من 1.2%.

وقال تقرير نشره موقع «إنفيستينج» إن العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.72% لتصل إلى 1749.40 دولار، وانخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح الخميس.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

وأضاف التقرير أن سعر الذهب ارتفع مدعومًا بالبيانات الصادرة منذ قليل، وصدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات البطالة الأمريكية، وسجل الناتج الإجمالي المحلي تراجعًا بنسبة 0.9%، وهو ما لم يتوقعه الخبراء الذين رأوا أن الناتج سيرتفع بـ0.5% في الربع الثاني من عام 2022.

كما تلقى الاقتصاد الأمريكي 256 ألف طلب إعانة بطالة في هذا الأسبوع، فيما توقع الخبراء تلقي 253 ألف طلب إعانة بطالة، كما ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 249.25 ألفًا، بعد أن سجل 240.5 ألف في الأسبوع الماضي.

وتأثر الذهب أيضًا بتراجع الدولار، وقرار الفيدرالي الأمريكي أمس بشأن أسعار الفائدة، حيث بدت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل أقل تشددًا مما كان متوقعًا.

ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى 2.25-2.5٪ كما توقعت الأسواق، ومن جانبه قال إداورد مئير، المحلل لدى إي دي آند إف مان كابيتال ماركيتس، لرويترز إن رئيس الفيدرالي الأمريكي ترك الباب مفتوحًا قليلاً لمراجعة وضع الأسعار وقدم نوعًا من الضوء في نهاية النفق متمثلاً في أننا لن نشهد زيادة في الأسعار في العام المقبل أيضًا.

لقد أدى ذلك إلى انخفاض الدولار والعوائد الأمريكية مما تسبب في موجة من الاضطراب مثل الذي شهدناه في الذهب، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مع وجود فرصة جيدة لاختبار المقاومة بين 1780 دولارًا و 1800 دولارًا خلال الشهر المقبل.