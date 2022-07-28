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عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يقترب من 1000 جنيه

كتب:

مارينا رؤوف
04:59 م | الخميس 28 يوليو 2022
الذهب

الذهب

قالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم، وحققت ارتفاعًا ملحوظًا في السوق العالمية؛ لترتفع 5 دولارات لأوقية خلال 4 ساعات فقط، موضحة أنّ سعر عيار الذهب 21 يقترب من 1000 جنيه، ووصل إلى 998 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وأوضحت الشعبة، في تقرير الأسعار الرسمية لها، أنّ سعر عيار 24 سجل 1140.5 جنيه للجرام، و855.5 جنيه للجرام من عيار 18، و667 جنيهًا للجرام من عيار 14، مشيرًا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وأضافت الشعبة أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 7984 جنيهًا دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، وارتفعت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1749 دولارًا للأوقية، ما يعني أنّ السعر العالمي يتجه إلى الارتفاع، ويؤثر على السعر المحلي نظرا لارتباطه بأسعار البورصة العالمية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.