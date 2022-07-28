استقرار أسعار الذهب محليًا وارتفاعها عالميًا منتصف تعاملات الخميس

استقرت أسعار الذهب في مصر، منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 28 يوليو، مقارنة ببداية التعاملات الصباحية إذ يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي بين 1127 جنيهًا للبيع و1129 جنيهًا للشراء وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

جرام الذهب عيار 24

ووفقاً لبيانات وتقارير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية يتراوح سعر بيع جرام الذهب من عيار 24 بين 1127 جنيهًا للبيع، و1129 جنيها للشراء، مع منتصف تعاملات اليوم الخميس.

جرام الذهب عيار 18

ووفقاً لبيانات وتقارير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية يتراوح سعر بيع جرام الذهب عيار 18 بين 845 جنيهًا للبيع بينما يسجل سعر الشراء 847 جنيهًا وهي نفس أسعار البيع والشراء، بداية تعاملات صباح اليوم الخميس.

جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 نحو 986 جنيهًا في حين سجل سعر شراء الجرام 988 جنيهًا، منتصف تعاملات اليوم الخميس، في الوقت الذي سجل فيه سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 657 جنيه وسجّل سعر الشراء 659 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبِيع الجنيه الذهب بسعر 7,888 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 7,904 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو الذهب بين 1,126,857 جنيهًا عند البيع، و1,129,143 جنيهًا للشراء، وفقاً لبيانات وتقارير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

ارتفاع الأسعار عالميا

وعلى الصعيد العالمي سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا في منتصف التعاملات اليوم إذ سجل سعر أوقية الذهب 1741.19 دولار أمريكي بزيادة قدرها 7 دولارات عن بداية التعاملات وبنسبة ارتفاع 0.40% وفقاً لـ «بلومبرج».