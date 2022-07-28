مجلس الذهب العالمي: دول الشرق الأوسط الأكثر طلبا للمجوهرات

تراجع الطلب على الذهب في الربع الثاني بنسبة 8% على أساس سنوي عند 948 طنا، مقارنة مع الربع الأول من العام، بحسب مجلس الذهب العالمي.

1871 دولارا للأوقية

وبلغ متوسط ​​سعر الذهب 1871 دولارًا أمريكيا للأوقية في الربع الثاني، بضغط ارتفاع أسعار الفائدة والقيمة الصاروخية للدولار الأمريكي.

خسائر صناديق الاستثمار في الذهب

مع انخفاض سعر الذهب في الربع الثاني، خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب 39 طنا، ما أعاد بعض مكاسب الربع الأول القوية، وبلغ صافي تدفقات النصف الأول 234 طنا مقارنة بـ127 طنا من التدفقات الخارجة في النصف الأول من عام 2121.

طلب مرتفع في دول الشرق الأوسط

وبحسب تقرير بيانات الطلب الصادر عن «المجلس»، لم يتغير الاستثمار في السبائك المعدنية والعملات المعدنية (245 طنًا) عن الربع الثاني من عام 2021 حيث قابل الانخفاض الحاد في الصين، نموا في الهند والشرق الأوسط وتركيا.

زيادة الطلب على المجوهرات

وشهد إجمالي النصف الأول انخفاضًا بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 526 طنا بسبب ضعف الطلب الصيني، وبلغ طلب المستهلك على المجوهرات في الربع الثاني 453 طنا، بزيادة 4% على أساس سنوي، على الرغم من أن المقارنة كانت ضعيفة إلى حد ما في الربع الثاني من العام 2021.

نمو احتياطيات البنوك من الذهب

وبلغ إجمالي الطلب على المجوهرات في النصف الأول 928 طنا بنسبة 2% أقل من النصف الأول من عام 2021، في حين واصلت البنوك المركزية شراء الذهب، ونمت احتياطيات الذهب الرسمية العالمية بمقدار 180 طناً في الربع الثاني، ما رفع صافي مشتريات النصف الأول إلى 270 طنا.

قطاع التكنولوجيا يفقد شهيته

وانخفض الطلب على الذهب من قطاع التكنولوجيا في الربع الثاني بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 78 طنا، بسبب ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.

خسائر مؤشر الذهب

وخسر مؤشر أسعار الذهب بالدولار الأمريكي 6% في الربع الثاني للأوقية، وكان جزءا كبيرا من هذا الضعف في الربع الثاني مرتبطًا بقوة الدولار، حيث كان سعر الذهب المقوم بعملات أخرى مختلفًا بشكل متباين.

إعادة التدوير أعلى 8%

وظل نشاط إعادة التدوير مرتفعًا مقارنة بعام 2021، وكان إجمالي إعادة التدوير 592 طنا أعلى بنسبة 8% على أساس سنوي، وأدى ارتفاع متوسط ​​مستويات الأسعار، إلى جانب زيادة المصاعب الاقتصادية في العديد من الدول بالعالم، إلى دعم أحجام إعادة التدوير.

تراجع شراء السبائك

ويشير التقرير، إلى أنّ سياسة عدم انتشار فيروس كورونا الصارمة في الصين، كان لها تأثير كبير على إجمالي الاستثمار في القضبان والعملات والطلب على المجوهرات، وأدت عمليات الإغلاق المفروضة في العديد من المدن والمناطق الرئيسية في معظم أنحاء الربع الثاني، إلى قطع الوصول إلى منافذ البيع بالتجزئة عن قطاعات كبيرة من المستهلكين.