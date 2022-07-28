السيد عطا: إقبال كبير على اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية

قال الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على أعمال تنسيق الجامعات، إن التنسيق يشغل كل الأسر المصرية، مضيفا: «بالأمس، تابع الوزير آخر استعدادات مكتب التنسيق هذا العام، والآن نحن في مرحلة القدرات، لأن هناك كليات معينة تحتاج إلى اختبار القدرات مثل الإعلام، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية الرياضية، التمريض، معاهد التمريض، كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي».

عطا: الجامعات التكنولوجية تدخل منظومة اختبار القدرات لأول مرة

وأضاف «عطا»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن الجامعات التكنولوجية تدخل منظومة اختبار القدرات لأول مرة هذا العام، مشيرًا إلى أن الإقبال على اختبارات القدرات لهذه الجامعات كبير جدا، حيث تقبل الطلاب من الثانوية العامة والتعليم الفني بهدف مواكبة سوق العمل لخريجيها، كما جرى إضافة 7 جامعات جديدة.

عطا: نحن في انتظار نتيجة الثانوية العامة

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «بالنسبة لمرحلة التنسيق، فنحن في انتظار نتيجة الثانوية العامة، ومجرد إعلانها من وزارة التعليم، فنحن نحللها ونقوم بعمل مجاميع تكرارية، وبعدها بحوالي 72 ساعة تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق بإذن الله».

وأوضح «عطا»، «يحق للطالب أن يقدم في مختلف الكليات ويعمل اختبار للقبول، وعندي دلوقتي 115 ألف طالب سجلوا للالتحاق باختبارات القبول، والباب مفتوح حتى 6 أغسطس، وبنصح الطلبة الراغبين في أي اختبارات أن يقدموا في تلك الفترة، ومن حق الطالب حتى لو في المصيف إنه يدخل يسجل على الموقع».