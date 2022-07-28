قصواء الخلالي: مصر دشنت أول أسطول بحري في التاريخ

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن أول أسطول بحري في تاريخ العالم كان موجودًا في مصر، موضحةً: «المصريون القدماء أسسوا أول قوات بحرية في التاريخ، وأول نظام عسكري في البحر بكل التفاصيل الخاصة به».

الخلالي: هذه القصة موجودة في كل المصادر المؤكدة

وأضافت «الخلالي» خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «أول قوات عسكرية تتحرك عبر البحر وتدافع عن الوطن كانت القوات البحرية المصرية، وهذه القصة موجودة في كل المصادر المؤكدة ولا أحد ينازعنا فيها».

الخلالي: تاريخ الأسطول لعهد الملك سنفرو

وتابعت الإعلامية، أن هذا الأسطول كان يرجع إلى عهد الملك سنفرو وهو أول ملوك الأسرة الرابعة، وهذا الملك عاد من سوريا وكان محملًا بسفن تحمل خشب الأَرز، وعلى مدى عامين كانت تجلب هذه السفن احتياجات الدولة المصرية، وهو ما ذكره المفكر الراحل سليم حسن في موسوعة مصر القديمة.

وأكدت: «بعد عودته وعلى مدار عامين، صنعت مصر المزيد من السفن، لدرجة أنّ أكبر سفن في العالم كانت موجودة في مصر وبلغت حجمًا ماهولا، وكانت تجري في البحر المتوسط، وحتى الأسرة الخامسة كان هذا الاسطول يزداد عددا وقوة، وكانت هذه الفترة من أكثر فترات التاريخ الإنساني بناءً».

ولفتت، إلى أن هذه الفترات شهدت أطماعًا في بعض بلدان البحر المتوسط، وكان البعض يعتقد أن في إمكانه تجاوز الحدود البحرية المصرية، وكان الأسطول المصري يتحرك لردع من يحاولون تنفيذ الاعتداءات، وكانت مصر سيدة التجارة على البحر المتوسط.