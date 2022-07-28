تفاصيل نجاة مسن العمرانية من الموت.. غافله من الخلف وأصابه بـ30 غرزة 

بعد أن انتهى المصلون من أداء صلاة الفجر، وأثناء جلوس «أبو رامي» على المحل الخاص به، تفاجئ بشخص ممسكًا بسكين ويحاول ذبحه، لكن القدر أنقذ المسن من الموت، فلم تتمكن الضربة من قتله، وأصيب بـ30 غرزة في منطقة الرقبة، تجمع الأهالي وأمسكوا بالمتهم على الفور، ونقلوا المصاب إلى المستشفى.

كسر في الجمجمة

لفت نظر نجل المسن المصاب الواقعة، وأثناء محاولته التدخل وإنقاذ والده، أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، بعدما ارتطمت رأسه بعمود إنارة، وجرى نقله إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة.

حاول المتهم الهروب عقب تنفيذ جريمته، لكن كان الأهالي تجمعوا في المنطقة، ولقنوه علقة ساخنة، وسلموه لرجال الشرطة.

علقة ساخنة

بمجرد ما قام الأهالي بالإمساك بالمتهم وتلقينه علقة ساخنة، أبلغوا رجال الشرطة في العمرانية، وبانتقال رجال الشرطة الى مكان الواقعة، تبين اعتداء عاطل على أحد الأشخاص يمتلك محل بمنطقة العمرانية، بسبب خلافات بينهما.

ضبط المتهم

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجرى القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وأمرت جهات التحقيق بسرعة التحريات في الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة.