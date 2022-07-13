كيفية إيقاف نزيف الأنف في المنزل.. «الصحة» توضح الخطوات

قدمت وزارة الصحة والسكان 6 خطوات بسيطة للسيطرة على نزيف الأنف حال حدوثه في المنزل، بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الوزارة، إنه للسيطرة على نزيف الأنف في المنزل، لابد من اتباع الخطوات التالية:

كيف يمكن السيطرة على نزيف الأنف؟

- الجلوس.​

- غلق فتحة الأنف عن طريق الضغط على الجزء الناعم من الأنف.

​- إمساك الأنف لمدة 10 دقائق.​

- يميل المصاب قليلاً إلى الأمام مع الاستنشاق والزفير ببطء باستخدام الفم.​

- إزالة اليد من على الأنف بعد مرور 10 دقائق.​

- التحقق من توقف النزيف وإذا لم يحدث ذلك كرر الخطوات من جديد.​

ونصحت وزارة الصحة والسكان بعدم النوم على الظهر عند محاولة إيقاف نزيف الأنف، إذ ربما يؤدي ذلك إلى إزعاج المعدة كما تنصح بالرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كان النزيف لا يتوقف أو إذا كان هناك جسمًا غريبًا عالقًا في الأنف.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة 105، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد على المواطنين من خلال المصادر الرسمية لها.

مواجهة الطقس الحر

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخفيفة خلال فصل الصيف وليس الملابس الضيقة، وارتداء الملابس القطنية والحفاظ على المياه داخل الجسم، إذ يجب تناول من 8 لـ10 أكواب مياه بشكل يومي، لافتة إلى أهمية الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة للحفاظ على المياه داخل الجسم.