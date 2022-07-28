متحدث الوزراء: الدولة تقدم أشكال دعم مختلفة للطبقة المتوسطة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، أثرت على الطبقة المتوسطة، لكن برامجها التي تقدمها الحكومة متنوعة، تشمل قروض موسعة وبرامج التأمين الصحي لرعاية أبناء هذه الطبقة المتوسطة، وهذا يمثل أحد أشكال الدعم لأنه لا يأخذ الشكل المادي فقط.

أشكال مختلف من الدعم

أضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن تقديم إسكان وتعليم مناسب يمثل شكل من أشكال الدعم، لافتا إلى أن رفع أسعار الفائدة الفترة الأخيرة لنسبة 18%، جعل الكثير يستفيد، وهذا الإجراء كان هدفه الحفاظ على مدخرات الطبقة المتوسطة.

متابعة كل الإجراءات النقدية

أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن الدولة تتابع كل الإجراءات النقدية التي تتبعها كل دول العالم، لأن لها تأثير مباشر وغير مباشر عليها، ويتخذ البنك المركزي المصري الإجراءات الخاصة لمواجهة التداعيات، لافتا إلى أن كل التداعيات يتم دراستها، وتأخذ مصر القرار بما يناسب احتياجاتها واحتياجات مواطنيها.

رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة للمرة الرابعة من أجل مواجهة التضخم الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الرفع الأول في مارس ثم مايو ثم يونيو، وأخيرا في يوليو، مع انتظار وجود اجتماعين نهاية العام الجاري، لرفع الفائدة مرة أخرى، في ظل مواجهة العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.