حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

قالت عبير فؤاد، خبيرة البراج والفلك، إن مولود برج العقرب لديه قدرة كبيرة على تحقيق آماله وأحلامه، إذ أنه يتميز بشخصية غيورة على المقربين منه بشكل كبير، ولا يسمح لأحد من الأشخاص الآخرين أن يقترب من المقربين منه على الإطلاق، ويهتم بعمله بشكل كبير، وأحيانا يحرص على تكريس وقته وجهده بالكامل له، ولا يحب التعرض للضغوط الحياتية على الإطلاق، ويسعى للتخلص منها دائما.

وبالنسبة لأنثى برج العقرب فهي تحب إنجاز جميع المهام المسندة إليها على أكمل وجه، ولا تحب تأجيل عملها على الإطلاق، وعندما تضع هدف أمامها لا تتراجع عن تحقيقه.

توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، وتلبية لما يبحث عنه مولود برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك غير مستقر مزاجيا، وعليك اليوم أن تقاوم ذلك وحاول أن ترتب أفكارك وأعمالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر الجديد لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب برج العقرب أنه غيور بشكل كبير على الأشخاص المقربين منه، كما أنه يحب السيطرة على شريك حياته بشكل كبير، ما يجعل المشكلات تتزايد بينه وبين شريك حياته.