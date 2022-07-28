«مصر الخير»: دعم شهري لـ400 ألف أسرة بتكلفة 2.4 مليار جنيه

قال المهندس أحمد علي، الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلن تقديم دعم شهري لمدة عام، لصالح 400 ألف أسرة بتكلفة 2.4 مليار جنيه، من أجل رعاية الأشخاص الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هناك رغبة في عمل رعاية كاملة استثنائية من خلال الدعم بالمال والغذاء، لخدمة 400 أسرة أكثر استحقاقا، من أجل إشعار الأشخاص بأن الدولة تقف معهم وتساندهم باستمرار.

بحث اجتماعي على الأسر المستهدفة

أضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، مساء اليوم، على فضائية Extra News، تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن الأسر يجرِ عليها بحث اجتماعي كامل قبل حصولها على المساعدات، ويجب أن يكون الشخص غير قادر على العمل أو كبير في السن، أو مرتبه ليس كبيرا، موضحا أن مبادرة «وصل الخير»، تم إطلاقها في شهر مايو الماضي، لتقديم مساعدات للأسرة الأكثر احتياجا، وتقدم أكثر من 5 مليارات جنيه، لتقديم مواد غذائية وأمور نقدية.

حصر للأسر

أوضح الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن هناك حصر لـ400 ألف أسرة من أجل كفاءة الاختيار والتنفيذ التدقيق، وسيستمر الدعم الفترة المقبلة لهذه الأسر، متابعا: «هيوصل للناس إن في حد بيساعدها ويكون قريب من الناس، وده هيخلي الناس تفهم إن فيه حد بيطبطب عليهم، ويساعدهم وفي مبادرات لسه تحت التخطيط، وعندنا اجتماعات أسبوعية، عشان إحنا عاوزين نفيد الناس».