شرط طلب إصدار بطاقة تموين وإضافة المواليد.. بحث اجتماعي لـ«التضامن»

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ أي أسرة ينطبق عليها شروط الفئات الأولى بالرعاية، ولا تمتلك بطاقة تموين أو لديها بطاقة وترغب في إضافة المواليد من أبنائها، يشترط أن تتقدم بطلب استخراج بحث اجتماعي من مديرية التضامن التابعة للأسرة في المحافظة التي تسكن فيها الأسرة.

بحث اجتماعي موجّه لوزارة التموين

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أنّ البحث الاجتماعي يتم استلامه من مديرية التضامن بناء على طلب من المتقدم، مع أهمية أن يكون البحث الاجتماعي موجّه إلى وزارة التموين والمديريات التابعة لها، لافتة إلى ضرورة أن يُكتب داخل البحث الاجتماعي للأسرة، أنّه «موجّه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات والتي تتبعها»، لإنهاء خدمة الأسرة المتقدمة بالبحث وإتمام طلباتهم بشأن بطاقات التموين.

بحث اجتماعي لإصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة المواليد

وأشارت المصادر، إلى أنّ أهمية البحث الاجتماعي تكمن في إقرار أحقية الأسرة في إصدار بطاقة تموين جديدة، إذا كانت لا تمتلك بطاقة تموين وغير مقيدة بمنظومة الدعم، فضلا عن أنّه يقر إضافة المواليد أبناء الأسر الأولى بالرعاية إذا كان لديهم بطاقات تموين بالفعل، لاستكمال عدد أفرادها إلى 4 فقط.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أقر في نص القرار الوزاري الذي حمل رقم 62 لسنة 2021 بأحقية الفئات الأولى بالرعاية فقط في إصدار بطاقات تموين جديدة وإضافة المواليد أبنائهم حتى الوصول بعدد أفراد البطاقة إلى 4، لتمكينهم من الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد.

الفئات الأولى بالرعاية الذين يحق لهم إصدار بطاقات تموين جديدة وإضافة المواليد

1- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي.

2- المستحقون لمعاش السادات.

3- المستحقون لمعاش مبارك.

4- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة.

5- الأرامل.

6- المطلقات.

7- المرأة المعيلة.

8- أصحاب الأمراض المزمنة.

9- القُصَّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت.

10- العمالة المؤقتة.

11- العاملون بالزراعة.

12- البائعة الجائلون.

13- العملة غير المنتظمة.

14- السائقون.

15- عمال التراحيل.

16- المهنيون.

17- الحرفيون.

18- المتعطلون ومن في حكمهم.

19- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

20- أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه.

21- العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص بحد تأميني أقصى 2400 جنيه.

22- ذوو الاحتياجات الخاصة.