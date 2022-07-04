لجنة من «عين شمس» لفحص الأضاحي بـ«مصر الخير» والتأكد من مطابقتها للشروط

استضافت مزرعة الصالحية في الإسماعيلية التابعة لمؤسسة مصر الخير، لجنة الخبراء من جامعة عين شمس، لفحص الأضاحي والتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط من الناحية الشرعية والصحية، والتي يتم الحصول عليها من المستفيدين من صغار المربين من مشروعات وزارة الزراعة و«أرض الخير»، للخروج بـ40 ألف صك مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارة الزراعة، ومؤسسة مصر الخير.

أرض الخير

وقال محمود عبدالحكيم، مدير إدارة مشروعات توليد الدخل بمؤسسة مصر الخير، والمسؤول عن مشروع الصكوك، إنّ حملة صك الأضحية ترتكز على تطوير الجانب التنموي والاقتصادي من خلال شركة أرض الخير لتنمية الثروة الحيوانية، وهي تابعة للمؤسسة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني، والتي توفر لحوم الأضاحي من خلال دورة تسمين يقوم بها شباب الخريجين أو الباحثين عن فرصة عمل، حيث توفر لهم أرض الخير أماكن التربية والغذاء والخدمات البيطرية والمشورة الفنية ثم تشتري الإنتاج ليتم استخدامه في تنفيذ صك الاضحية .

حملة صك الأضحية

وأوضح عبدالحكيم، أنّ مؤسسة مصر الخير اكتسبت خبرة على مدار سنوات في تنفيذ حملة صك الأضحية، حيث تلتزم المؤسسة بتوزيع 18 كيلو جرام عن المتبرع، ويبدأ التوزيع على الأسر المستحقة بعد صلاة العيد مباشرة، كما تلتزم المؤسسة بتسليم المتبرع 9 كيلوجرامات موزعين كل كيلو في كيس منفصل كنصيب شرعي في أضحيته، ويستطيع المتبرع الحصول على نصيبه من الأضحية، إما من أحد فروع المؤسسة، ويتم تسليمه شنطه حرارية للحفاظ على سلامة اللحوم، وذلك بدءا من رابع أيام عيد الأضحى، أو عن طريق طلب توصيل نصيبه إلى المنزل.

وأكد عبدالحكيم أنّ مصر الخير لا تعتمد على فكرة شراء الأضحية وذبحها وتوزيع لحومها على المستحقين، لكن هناك تنمية متكاملة للعديد من الأطراف من خلال توفير فرص عمل للشباب في مزارع وزارة الزراعة التي أُعيد تأهيلها بواسطة شركة أرض الخير، وكذلك العاملين في النقل والأعلاف والمجازر وغيرهم.

وأشار إلى أنّ مؤسسة «مصر الخير» في حملتها صك الأضحية للعام الثامن على التوالي، توزّع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وحددت المؤسسة الصك بقيمة 3990 جنيه مقابل 27 كيلو لحم بلدي صافي، لافتا إلى أنّ لحوم الأضاحي التي توفرها المؤسسة هي من لحوم الأبقار بلدى المرعي وليست مستوردة.

من جانبه، قال خالد الحميلي، رئيس قطاع التشغيل بمؤسسة مصر الخير، إنّ المؤسسة تحرص على مطابقة جميع الأضاحي التابعة لها لجميع الشروط والضوابط الشرعية والصحية، حيث تبلغ طاقة مزرعة الصالحية بالإسماعيلية 20 ألف رأس، ويتم اختيار عجول صك الأضحية، وبينها بواسطة لجان متخصصة من جامعة عين شمس.

فرص عمل

وأضاف رئيس قطاع التشغيل بمؤسسة مصر الخير، أنّ المزارع التابعة للمؤسسة وفرت فرص عمل لنحو 300 شاب بالمحافظات تحولوا من عاطلين إلى صغار مستثمرين، حيث يحمل المشروع الكثير من الأهداف التنموية، وعلى رأسها توفير مصدر دخل مستمر لشباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضا يتملك بموجبه عدد 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي تدخل في دورة تسمين، وتتولى مؤسسة مصر الخير عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية، فضلًا عن تسويق رؤوس الماشية بعد انتهاء دورة التسمين.

وتابع أنّ كل الصكوك يتم اختيارها من الإسماعيلية، ويتم اختيار العجول خالية تماما من الأمراض والعيوب الشرعية وكذلك السن مطابق شرعا، وبعد عملية الفحص والاختيار يتم بداية من يوم وقفة عرفة، نقل الحيوانات إلى المجازر في مختلف المحافظات ليتم الذبح بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة ولمدة أيام التشريق، ويتم التوزيع على المستحقين بداية من أول يوم ذبح حسب مكاتب مصر الخير المنتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.