دنيا سمير غانم تروج لأغنيتها الجديدة «أسيب نفسي وأغني» على «إنستجرام»

روجت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيتها الجديدة «أسيب نفسي وأغني».

ونشرت دنيا سمير غانم البوستر الدعائي للأغنيه وعلقت عليها قائلة: «استنوا أغنيتي الجديدة اسيب نفسي واغني بكرة الساعة 5 مساءً إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب».

فيلم تسليم أهالي

ومن ناحية أخرى، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، والذي يشاركها فيه البطولة الفنان هشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حياة زوجين، ويقرر الزوج «خليل صدقي»، طبيب بشري، الذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، الهجرة إلى كندا، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.